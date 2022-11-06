Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске
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«Александр во время пробежки поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Мы приняли решение, что завтра он стартовать не будет. Что касается вторничной гонки, то по участию в этом старте мы примем решение позже», — цитирует Бородавко ТАСС.
Большунов завоевал золотые медали Игр-2022 в скиатлоне, эстафете и марафонской гонке. 25-летний спортсмен стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира.
Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 7 по 8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег».