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Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревновании «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.
Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске
  • Gettyimages.ru

«Александр во время пробежки поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Мы приняли решение, что завтра он стартовать не будет. Что касается вторничной гонки, то по участию в этом старте мы примем решение позже», — цитирует Бородавко ТАСС.

Большунов завоевал золотые медали Игр-2022 в скиатлоне, эстафете и марафонской гонке. 25-летний спортсмен стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира.

Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 7 по 8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег».

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