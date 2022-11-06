Ступак пропустит соревнования по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске
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«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах», — цитирует Бородавко ТАСС.
Накануне Ступак сообщила, что из-за проблем со здоровьем приняла решение прервать тренировочный процесс.
Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 7 по 8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.
27-летняя лыжница завоевала золотые медали Олимпиады-2022 года в эстафете.
Ранее сообщалось, что в совете FIS продлили отстранение российских лыжников на сезон-2022/23