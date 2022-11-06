Ступак пропустит соревнования по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах», — цитирует Бородавко ТАСС.

Накануне Ступак сообщила, что из-за проблем со здоровьем приняла решение прервать тренировочный процесс.

Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 7 по 8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

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