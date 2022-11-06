Нурмагомедов предлагал ПСЖ полузащитника «Динамо» Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предлагал полузащитника «Динамо» Дениса Макарова клубу «Пари Сен-Жермен».

«Хабиб позвонил президенту ПСЖ и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Он переживает за наших парней. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Нурмагомедов был впечатлён голом Макарова в ворота «Зенита» в матче 21‑го тура чемпионата России сезона-2020/21. Тогда игрок выступал за «Рубин».

24-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Роман Орещук назвал Макарова самым переоценённым игроком РПЛ.