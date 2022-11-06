Комиссар НХЛ прокомментировал дружбу Овечкина с президентом Путиным

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о дружбе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и президента России Владимира Путина.

«Я не знаю точно, каковы отношения Александра Овечкина с президентом Путиным. Но всё же он играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», а не за Россию», — цитирует Беттмэна Ilta-Sanomat.

Россиянин забил шайбу в матче с «Аризона Койотс» (2:3). Таким образом, Овечкин установил новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ — 787 шайб.

Домашние трибуны устроили овацию российскому хоккеисту. Болельщики стоя аплодировали после забитой шайбы Овечкина.

Ранее Овечкин был признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной».