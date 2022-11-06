В сети появилось видео разговора Махачева и Оливейры сразу после боя
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«Я просто продвигал наш бой. На самом деле я тебя очень уважаю. Я люблю тебя, брат», — сказал Махачев бразильцу после поединка.
В ответ Оливейра назвал Махачева великим чемпионом.
Напомним, что россиянин победил бразильца в главном событии турнира UFC 280. Таким образом, Махачев завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.