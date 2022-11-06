Пике победил с «Барселоной» в 423 матчах — пятый показатель в истории клуба

Защитник Жерар Пике провёл прощальный матч за каталонскую «Барселону».

«Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0. Эта победа стала 423-й для Пике в составе каталонской команды — это пятый показатель в истории клуба. Лидером является Лионель Месси (542 победы).

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике не смог сдержать слёз после прощального матча за «Барселону».