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Пике победил с «Барселоной» в 423 матчах — пятый показатель в истории клуба

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Защитник Жерар Пике провёл прощальный матч за каталонскую «Барселону».
Пике победил с «Барселоной» в 423 матчах — пятый показатель в истории клуба
  • AP
  • © Joan Monfort

«Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0. Эта победа стала 423-й для Пике в составе каталонской команды — это пятый показатель в истории клуба. Лидером является Лионель Месси (542 победы).

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике не смог сдержать слёз после прощального матча за «Барселону».

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