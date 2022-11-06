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Пике не смог сдержать слёз после прощального матча за «Барселону»

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Защитник Жерар Пике провёл прощальный матч за каталонскую «Барселону».
Пике не смог сдержать слёз после прощального матча за «Барселону»
  • AP
  • © Joan Monfort

«Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0.

Пике после финального свистка попрощался с трибунами на «Камп Ноу», футболист не смог сдержать слёз. Одноклубники защитника качали его на руках.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной».

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