Пике не смог сдержать слёз после прощального матча за «Барселону»

Защитник Жерар Пике провёл прощальный матч за каталонскую «Барселону».

«Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0.

Пике после финального свистка попрощался с трибунами на «Камп Ноу», футболист не смог сдержать слёз. Одноклубники защитника качали его на руках.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной».