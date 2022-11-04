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Football-España: Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной»

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Защитник Жерар Пике принял решение отказаться от положенных ему €50 млн за два оставшихся года контракта с «Барселоной»
Football-España: Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной»
  • AP
  • © Antonio Calanni

«В финансовом отношении для «Барселоны» решение Пике станет огромным облегчением. Это говорит о невероятном уважении, которое Жерар испытывает к клубу», — сообщает Football-España со ссылкой на источник.

Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября с «Альмерией» станет последним в карьере 35-летнего футболиста.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

В составе сборной Испании футболист стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

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