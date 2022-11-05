Балахнин: Семак был бы хорошей заменой Карпину на посту главного тренера сборной

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на продление контракта между Российским футбольным союзом (РФС) и наставником национальной сборной Валерием Карпиным.

«Кто был бы лучшим вариантом на замену Карпину? Конечно же, Семак. На мой взгляд, оптимальный человек для сборной. Уравновешенный, вдумчивый, грамотный. И успешный к тому же. Карпин — хорошая кандидатура, но он ничего не выигрывал», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.





