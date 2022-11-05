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Футболист «Ахмата» Садулаев назвал исторической победу над «Зенитом»

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Нападающий грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев ответил, можно ли считать победу над санкт-петербургским «Зенитом» в 16-м туре чемпионата России по футболу самым крупным успехом команды в 2022 году.
Футболист «Ахмата» Садулаев назвал исторической победу над «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Самая большая победа «Ахмата» в году? Очень хороший результат, можно сказать, сделали историю… Мы хорошо готовились. понимали, что играли с чемпионом. Максимальный настрой, рад, что получилось выиграть. Тренер на установке сказал играть агрессивно в атаку. Рад, что так получилось», — цитирует Садулаева «РБ Спорт».

По его словам, во втором тайме «Зенит» перехватил инициативу, из-за чего «Ахмату» пришлось непросто. Садулаев отметил, что защищаться всегда сложнее, но им с партнёрами удалось преуспеть.

Ранее экс-полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ.

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