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Капелло: решение РФС продлить контракт с Карпиным является правильным

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на подписание Валерием Карпиным нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
Капелло: решение РФС продлить контракт с Карпиным является правильным
  • globallookpress.com
  • © Edgar Su

«Решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным правильное, — цитирует Капелло «Матч ТВ».

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Капелло руководил российской национальной командой в 2012—2015 годах.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.

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