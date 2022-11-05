Капелло: решение РФС продлить контракт с Карпиным является правильным

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на подписание Валерием Карпиным нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным правильное, — цитирует Капелло «Матч ТВ».

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Капелло руководил российской национальной командой в 2012—2015 годах.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.