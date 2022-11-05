Даниелян — об ошибках в короткой программе на Гран-при России: голова подвела

Фигурист Артур Даниелян поделился мнением о своём выступлении в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Хотел сделать всё чисто, потому что я готов на данный момент делать этот контент в чистом виде. Видимо, где-то прибавилось сильное желание показать, не смог с ним побороться, чтобы успокоиться, чтобы проконтролировать чистые выезды… Это абсолютно не от физической готовности — голова подвела», — цитирует Даниеляна «Чемпионат».

При этом спортсмен отметил, что непрыжковые элементы исполнил на достойном уровне, а также в шутку отметил, что в ходе предыдущего выступления с этим у него были проблемы.

За короткую программу Даниелян получил 75,82 балла и расположился на пятой строчке. Лидирует Андрей Мозалёв (98,21). Вслед за ним расположились Дмитрий Алиев (87,96) и Иван Попов (85,9).

Ранее Мозалёв выразил мнение, что «Зениту» не хватило его поддержки в матче с «Ахматом» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.