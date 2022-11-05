«Оренбург» может выкупить Оганесяна и Хотулёва в зимнее трансферное окно
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«У них в контрактах прописана опция выкупа. Интерес есть. Будем зимой смотреть по бюджету, потянем или нет», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
29 июня Оганесян перешёл из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды. В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».