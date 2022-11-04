Личка: сказал в раздевалке, что «Оренбург» приехал поиграть в футбольчик

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Я сказал в раздевалке, что мы приехали поиграть в футбольчик. А у «Химок» было больше желания выиграть этот матч. Мы думали, что мы приедем, забьём два гола и поедем домой. Но забыли, что надо поработать на поле», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее в «Оренбурге» рассказали о ситуации с предложениями по трансферу нападающего Владимира Сычевого.