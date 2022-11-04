Узнать больше

Личка: сказал в раздевалке, что «Оренбург» приехал поиграть в футбольчик

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Личка: сказал в раздевалке, что «Оренбург» приехал поиграть в футбольчик
  • РИА Новости

«Я сказал в раздевалке, что мы приехали поиграть в футбольчик. А у «Химок» было больше желания выиграть этот матч. Мы думали, что мы приедем, забьём два гола и поедем домой. Но забыли, что надо поработать на поле», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее в «Оренбурге» рассказали о ситуации с предложениями по трансферу нападающего Владимира Сычевого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить