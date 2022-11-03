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«Матч ТВ»: «Оренбург» не получал предложений по трансферу Сычевого

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В «Оренбурге» рассказали о ситуации с предложениями по трансферу нападающего Владимира Сычевого.
«Матч ТВ»: «Оренбург» не получал предложений по трансферу Сычевого
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Оренбург» не получал официальных предложений о трансфере ни по лучшему бомбардиру команды Сычевому, ни по другим игрокам, сообщает «Матч ТВ».

Вместе с тем в клубе дали понять, что готовы рассмотреть запросы на трансфер футболиста, если предложение будет стоящим и устроит все стороны.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 

Ранее Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей.

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