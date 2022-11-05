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Семак назвал самоуспокоенность одной из причин неудачного старта матча с «Ахматом»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что похвала в адрес его подопечных за удачное выступление в первом круге чемпионата России по футболу стала причиной провала на старте встречи 16-го тура с грозненским «Ахматом».
Семак назвал самоуспокоенность одной из причин неудачного старта матча с «Ахматом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Влияние дифирамбов на команду? Первые десять минут — это было отчётливо. Всегда проще готовиться, когда команда собрана и в тонусе. Когда не надо мотивировать. Когда есть крупные победы и отрыв, появляется самоуспокоенность», — приводит слова Семака «Чемпионат».

По словам наставника, в такой ситуации футболистам необходимо работать с ещё большей выкладкой.

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и лишь трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у сине-бело-голубых смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков предположил, чего петербуржцам не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.

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