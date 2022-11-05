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Семак — о поражении от «Ахмата»: в первом тайме плохо сыграли в обороне и за это поплатились

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причины поражения петербургского клуба от «Ахмата» в матче 16-го тура чемпионата России.
Семак — о поражении от «Ахмата»: в первом тайме плохо сыграли в обороне и за это поплатились
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пропущенные мячи — это всегда ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Второй мяч — больше индивидуальная ошибка, было несколько моментов, в начале первого тайма сыграли плохо в обороне и за это поплатились», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» на своём поле потерпел поражение от «Ахмата» со счётом 1:2. Подопечные Семака ни разу не пропускали более одного мяча в нынешнем сезоне, позволив по разу поразить свои ворота «Химкам», ЦСКА, «Спартаку», «Ростову» и «Факелу».

У «Зенита» гол на счету нападающего Андрея Мостового (10-я минута). В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (1-я), Мохамед Конате (8-я).

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате России. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с февраля пропустил два гола в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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