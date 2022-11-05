Квеквескири: я играю в футбол, пока у меня есть мотивация

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничью с «Краснодаром» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Я играю в футбол, пока у меня есть мотивация. Буду продолжать, пока я так люблю футбол. Легко я никуда не уйду», — цитирует Квеквескири «Матч ТВ».

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:3.



В составе «Краснодара» мячи забили Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баньяц (43-я), Алексей Ионов (62-я). В воронежской команде отличились Роман Акбашев (11-я), Ираклий Квеквескири (72-я, 84-я).

«Краснодар» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее в «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ.