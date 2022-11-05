Узнать больше

Квеквескири: я играю в футбол, пока у меня есть мотивация

Короткая ссылка
Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничью с «Краснодаром» в рамках 16-го тура чемпионата России.
Квеквескири: я играю в футбол, пока у меня есть мотивация
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я играю в футбол, пока у меня есть мотивация. Буду продолжать, пока я так люблю футбол. Легко я никуда не уйду», — цитирует Квеквескири «Матч ТВ».

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:3.

В составе «Краснодара» мячи забили Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баньяц (43-я), Алексей Ионов (62-я). В воронежской команде отличились Роман Акбашев (11-я), Ираклий Квеквескири (72-я, 84-я).

«Краснодар» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее в «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить