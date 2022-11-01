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В «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал выступление воронежской команды в первой части сезона в чемпионате России.
В «Факеле» заявили, что остались недовольны результатами команды в первом круге РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберём их во втором. Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещё может не хватать», — цитирует Котова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что во втором круге Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский клуб приложит все усилия, чтобы покинуть зону стыковых матчей.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ.

 

 

 

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