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Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал итоги первого круга чемпионата России.
Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Главное разочарование первой части сезона РПЛ? Для меня — последние четыре команды нашего чемпионата. Им предстоит очень много работы, чтобы выбраться из текущей ситуации. «Локомотив» находится не на своём месте? Турнирная таблица всегда объективна», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его словам, нужно наблюдать, какие команды смогут использовать свои возможности и выбраться из зоны вылета.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о выступлении екатеринбургской команды в первой части сезона в чемпионате России.

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