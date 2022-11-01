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Президент «Урала» Иванов: во втором круге РПЛ будет битва за место под солнцем

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о выступлении екатеринбургской команды в первой части сезона в чемпионате России.
Президент «Урала» Иванов: во втором круге РПЛ будет битва за место под солнцем
  • РИА Новости

«За начало первого круга нам нужно поставить жирный кол. Мы как-то потерялись в плане игры: очков не набирали, шли на последнем месте. Всё изменилось, и вторую половину мы отыграли на пять с минусом. Дальше, во втором круге, будет битва за место под солнцем», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Президент «Урала» также подчеркнул, что екатеринбургская команда будет стараться улучшить результат во второй части сезона.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 17 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру полузащитника Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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