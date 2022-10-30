Гончаренко был уверен, что Газинский продолжит выступать на высоком уровне

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру полузащитника Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Зная хорошо Юру, у меня не было сомнений, что он будет продолжать выступать на хорошем уровне. То, что его кто-то списывал со счетов… Он воспользовался злостью, которая у него накопилась», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Тренер напомнил, что у хавбека был достаточно длительный промежуток без команды.

«Сейчас мы видим, сколько пользы он приносит. Конечно, мы рады за него», — добавил Гончаренко.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:2. У «Урала» отличились Юрий Газинский (18-я минута), Алексей Каштанов (79-я, пенальти). У «Сочи» мячи забили Кристиан Нобоа (16-я), Сиссако (76-я).

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятое (21).

Ранее Александр Точилин заявил, что «Сочи» игрой в матче с «Уралом» заслужил прощение болельщиков.