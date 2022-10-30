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Точилин: «Сочи» игрой в матче с «Уралом» заслужил прощение болельщиков

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о результате матча 15-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Точилин: «Сочи» игрой в матче с «Уралом» заслужил прощение болельщиков
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«Ребята своим отношением, желанием и старанием заслужили какое-то прощение болельщиков», — ответил Точилин на вопрос корреспондента «Матч ТВ», получилось ли команде реабилитироваться в глазах фанатов.

Вместе с тем тренер черноморского клуба отдал должное сопернику, который смог навязать борьбу.

«Поле было сложное, в конце силёнок не хватало. Ребята проявили характер, непростая игра. Результатом что я, что ребята недовольны. Но это очко двигает нас вперёд, а это в нашей ситуации самое главное», — добавил Точилин.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:2. У «Урала» отличились Юрий Газинский (18-я минута), Алексей Каштанов (79-я, пенальти). У «Сочи» мячи забили Кристиан Нобоа (16-я), Сиссако (76-я).

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятое (21).

Команда Точилина в матче предыдущего тура проиграла с разгромным счётом петербургскому «Зениту» (0:7).

Ранее благодаря мячу Медины ЦСКА обыграл «Локомотив».

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