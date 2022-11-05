Узнать больше

Прудников: «Спартаку» в матче с «Сочи» надо было брать свои очки

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказал мнение, что красно-белым нужно было обыгрывать «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Прудников: «Спартаку» в матче с «Сочи» надо было брать свои очки
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Рассчитывал на победу, тем более что «Спартак» первым открыл счёт в этой встрече», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По его словам, он не огорчён ничьей, но «Спартаку» для того, чтобы стать чемпионом, нужно трудиться в течение всего сезона.

«С «Сочи» надо было брать свои очки. Нельзя было их терять, — заключил Прудников.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить