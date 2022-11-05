Прудников: «Спартаку» в матче с «Сочи» надо было брать свои очки
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Рассчитывал на победу, тем более что «Спартак» первым открыл счёт в этой встрече», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».
По его словам, он не огорчён ничьей, но «Спартаку» для того, чтобы стать чемпионом, нужно трудиться в течение всего сезона.
«С «Сочи» надо было брать свои очки. Нельзя было их терять, — заключил Прудников.
Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.
В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).
Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.