Прудников: «Спартаку» в матче с «Сочи» надо было брать свои очки

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказал мнение, что красно-белым нужно было обыгрывать «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рассчитывал на победу, тем более что «Спартак» первым открыл счёт в этой встрече», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По его словам, он не огорчён ничьей, но «Спартаку» для того, чтобы стать чемпионом, нужно трудиться в течение всего сезона.

«С «Сочи» надо было брать свои очки. Нельзя было их терять, — заключил Прудников.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.