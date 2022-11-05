Абаскаль прокомментировал ничейный результат с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате с «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Он также подчеркнул, что первый тайм красно-белые провели хорошо. По его словам, игра во втором тайме изменилась.

«Бывает так, что если ты не увеличиваешь своё преимущество, то матч заканчивается таким образом», — заключил Абаскаль.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об особенностях работы с Абаскалем.