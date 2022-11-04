Соболев: при Абаскале в «Спартаке» стали меньше материться

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об особенностях работы с главным тренером столичной команды Гильермо Абаскалем.

«Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ — без негатива», — цитирует Соболева «Чемпионат».

По его словам, при Абаскале «Спартак» стал больше играть в контроль мяча. Соболев сообщил, что испанский специалист старается уделять внимание мелким деталям, которые не все видят.

«К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», — сказал 25-летний форвард.

Соболев в сезоне-2022/23 в 18 матчах во всех турнирах отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», который опережает красно-белых на семь очков.

Ранее Соболев поделился мнением об атакующем защитнике красно-белых Квинси Промесе.