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Соболев: Промес всё понимает по-русски, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о форварде красно-белых Квинси Промесе.

«Квинси в хорошей форме… Понимает ли по-русски? Всё понимает, знает элементарные слова, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом ― тот же всё понимал», — цитирует Соболева «Чемпионат».

По его словам, когда Промес выходит в основном составе «Спартака», то команде легче играть.

Напомним, что 30-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ), забив в первом круге 12 мячей. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидер — «Зенит» (39).

Ранее бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал лучшего игрока РПЛ в первом круге.

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