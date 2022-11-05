Защитник «Челси» Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы

Защитник сборной Англии по футболу и «Челси» Бен Чилуэлл из-за травмы вынужден будет пропустить мундиаль в Катаре.

Как сообщает пресс-служба «Челси», футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показали серьёзную травму.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Англия сыграет в группе с США, Ираном и Уэльсом.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.