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Защитник «Челси» Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы

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Защитник сборной Англии по футболу и «Челси» Бен Чилуэлл из-за травмы вынужден будет пропустить мундиаль в Катаре.
Защитник «Челси» Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Frej/MB Media

Как сообщает пресс-служба «Челси», футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показали серьёзную травму.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Англия сыграет в группе с США, Ираном и Уэльсом.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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