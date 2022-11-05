Саутгейт — о ЧМ-2022 в Катаре: мы должны уважать страну с культурой и традициями, отличными от наших

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это не будет похоже на чемпионат мира на Западе. Однако мы должны уважать страну с культурой, религией и традициями, отличными от наших. Но, конечно, у нас есть ответственность и возможность пролить свет на некоторые аспекты, которые можно улучшить. Это уже много для того, чтобы иметь возможность что-то изменить», — приводит слова Саутгейта La Repubblica.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сборная Англии может стать чемпионом мира.