Хачатурянц: Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России
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«Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России!» — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
По его словам, главный тренер национальной команды мотивирует футболистов на положительный результат и пользуется большим доверием.
Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.
Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.