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Хачатурянц: Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Хачатурянц: Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России!» — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

По его словам, главный тренер национальной команды мотивирует футболистов на положительный результат и пользуется большим доверием.

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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