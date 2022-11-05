Хачатурянц: Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России!» — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

По его словам, главный тренер национальной команды мотивирует футболистов на положительный результат и пользуется большим доверием.

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.