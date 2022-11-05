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Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе

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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тренер сборной России должен исполнять свои обязанности в национальной команде.

Новое соглашение Российского футбольного союза (РФС) с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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