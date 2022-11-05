Булыкин — о Карпине: тренер сборной не должен объединять работу в клубе

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У сборной не так много работы в нынешнее время, но я считаю, что тренер сборной не должен объединять работу в каком-либо клубе и должен быть объективным», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тренер сборной России должен исполнять свои обязанности в национальной команде.

Новое соглашение Российского футбольного союза (РФС) с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.