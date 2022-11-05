Мостовой: нет понимания, зачем сборная России продлила контракт с Карпиным

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Нет понимания, зачем сборная России продлила контракт с Карпиным. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в национальной команде», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По словам экс-полузащитника, ни в одной стране в Европе нет совмещения постов.

«Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» — сказал он.

Новое соглашение Российского футбольного союза (РФС) с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.