Мостовой: нет понимания, зачем сборная России продлила контракт с Карпиным
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«Нет понимания, зачем сборная России продлила контракт с Карпиным. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в национальной команде», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
По словам экс-полузащитника, ни в одной стране в Европе нет совмещения постов.
«Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» — сказал он.
Новое соглашение Российского футбольного союза (РФС) с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.