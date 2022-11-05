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Колосков не считает сюрпризом продление РФС контракта с Карпиным

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Колосков не считает сюрпризом продление РФС контракта с Карпиным
  • РИА Новости

«Обычное рутинное дело. Какой смысл здесь что-то менять, абсолютно никакого. Валерий Георгиевич замечательно работает в сборной России, совмещает работу в клубе, и там и там получается. Поэтому здесь не вижу какого-то сюрприза», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он также подчеркнул, что решение продлить контракт с Карпиным является верным.

Новое соглашение Российского футбольного союза (РФС) с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал продление контракта с Карпиным.

 

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