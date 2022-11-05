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Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России
  • РИА Новости

«Карпин — опытный специалист, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать футболистов. РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

По его словам, несмотря на отстранение национальной команды от международных соревнований, задача РФС — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию игроков.

«Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным играм без раскачки», — сказал он.

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.

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