Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин — опытный специалист, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать футболистов. РФС положительно оценивает результаты работы Карпина в сборной России», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

По его словам, несмотря на отстранение национальной команды от международных соревнований, задача РФС — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию игроков.

«Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным играм без раскачки», — сказал он.

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.