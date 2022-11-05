Канчельскис не считает Узбекистан слабым соперником для сборной России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Узбекистана.

«Узбекистан — хорошая сборная. Когда я там работал, было много игроков их футбольного клуба «Навбахор», которые играли за молодёжную и национальную команды. Если поймают кураж, с ними будет тяжело играть, хватает техничных игроков. К тому же играют дома. Многие захотят прийти и посмотреть матч. Думаю, игра будет интересная», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Экс-игрок не считает Узбекистан слабым соперником для сборной России.

«Кто-то называет Узбекистан слабым соперником? Я бы так не сказал. Как можно судить, если даже не видели команду? Они представляют азиатский, а не европейский футбол. После матча пускай судят. Слабый соперник… Пускай тогда найдут сильных соперников. Сказать можно всё что угодно», — сказал он.

Встреча сборных России и Узбекистана состоится 20 ноября в Ташкенте. 17 ноября национальная команда сыграет товарищескую игру с Таджикистаном в Душанбе.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до августа 2024 года.