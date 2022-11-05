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Защитник «Вест Хэма» Зума извинился за инцидент с избиением кота

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Защитник лондонского «Вест Хэма» Курт Зума извинился за инцидент с избиением кота.
Защитник «Вест Хэма» Зума извинился за инцидент с избиением кота
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Приношу извинения за то, что я сделал. Я сожалею о том, что сделал. Это было что-то очень неправильное. Испытываю угрызения совести по этому поводу, но пытаюсь жить дальше и смотреть в будущее. Самое главное, что я извлёк из этого урок», — приводит слова Зума официальный сайт лондонского клуба.

В феврале в социальных сетях появились видео, на которых 28-летний француз бьёт своего бенгальского кота. Позже «Вест Хэм» оштрафовал защитника на £250 тыс.

Ранее сообщалось, что Зума приговорён к 180 часам общественных работ за избиение кота.

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