Защитник «Вест Хэма» Зума извинился за инцидент с избиением кота

Защитник лондонского «Вест Хэма» Курт Зума извинился за инцидент с избиением кота.

«Приношу извинения за то, что я сделал. Я сожалею о том, что сделал. Это было что-то очень неправильное. Испытываю угрызения совести по этому поводу, но пытаюсь жить дальше и смотреть в будущее. Самое главное, что я извлёк из этого урок», — приводит слова Зума официальный сайт лондонского клуба.

В феврале в социальных сетях появились видео, на которых 28-летний француз бьёт своего бенгальского кота. Позже «Вест Хэм» оштрафовал защитника на £250 тыс.

Ранее сообщалось, что Зума приговорён к 180 часам общественных работ за избиение кота.