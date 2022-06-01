Футболист «Вест Хэма» Зума приговорён к 180 часам общественных работ за избиение кота

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Суд вынес приговор защитнику «Вест Хэма» и сборной Франции Курту Зума за жестокое обращение с животными.
Футболист «Вест Хэма» Зума приговорён к 180 часам общественных работ за избиение кота
  • AP

Зума приговорён к 180 часам общественных работ, сообщает Sky Sport. Также француз должен выплатить почти £9 тыс. в качестве судебных издержек. Отмечается, что спортсмену запретили держать кошек дома в течение пяти лет.

7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьёт свою кошку. Происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума.

Напомним, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £250 тыс. за избиение кота.

Ранее сообщалось, что в RSPCA сообщили о начале процесса возбуждения уголовного дела против Зума.

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