Футболист «Вест Хэма» Зума приговорён к 180 часам общественных работ за избиение кота
- AP
Зума приговорён к 180 часам общественных работ, сообщает Sky Sport. Также француз должен выплатить почти £9 тыс. в качестве судебных издержек. Отмечается, что спортсмену запретили держать кошек дома в течение пяти лет.
7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьёт свою кошку. Происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума.
Напомним, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £250 тыс. за избиение кота.
Ранее сообщалось, что в RSPCA сообщили о начале процесса возбуждения уголовного дела против Зума.