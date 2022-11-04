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Гончарова рассказала, что после отстранения сборной России настрой на матчи стал выше

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Чемпионка мира по волейболу Наталия Гончарова рассказала, как на неё повлияло отстранение сборной России от международных турниров.

«Мы ведь не бездельничаем всё то время, что освободилось из-за отсутствия международных матчей. Мы тренируемся, и зачастую эти тренировки ещё тяжелее, нежели сами игры. Поэтому нет, держим себя в форме, в тонусе. Наоборот, настрой на эти игры, которых осталось не так уж много, теперь ещё выше», — заявила Гончарова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Гончарова не надеется выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

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