Гончарова рассказала, что после отстранения сборной России настрой на матчи стал выше

Чемпионка мира по волейболу Наталия Гончарова рассказала, как на неё повлияло отстранение сборной России от международных турниров.

«Мы ведь не бездельничаем всё то время, что освободилось из-за отсутствия международных матчей. Мы тренируемся, и зачастую эти тренировки ещё тяжелее, нежели сами игры. Поэтому нет, держим себя в форме, в тонусе. Наоборот, настрой на эти игры, которых осталось не так уж много, теперь ещё выше», — заявила Гончарова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Гончарова не надеется выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.