Узнать больше

Гончарова: во время карантина и сразу после была большая проблема с посещаемостью

Короткая ссылка
Чемпионка мира Наталия Гончарова рассказала о ситуации с посещаемостью в российском волейболе.
Гончарова: во время карантина и сразу после была большая проблема с посещаемостью
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Во время карантина и сразу после была большая проблема. Трибуны были пустые, играть было очень сложно. И даже когда разрешили присутствовать болельщикам, всё равно было мало людей. И тишина в зале. Сейчас стало гораздо лучше, болельщики приходят, их всё больше и больше, они становятся более активными. Это очень здорово! Мы стараемся играть для них, делимся с ними своими эмоциями, а они — с нами», — заявила Гончарова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить