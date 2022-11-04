Гончарова: во время карантина и сразу после была большая проблема с посещаемостью

Чемпионка мира Наталия Гончарова рассказала о ситуации с посещаемостью в российском волейболе.

«Во время карантина и сразу после была большая проблема. Трибуны были пустые, играть было очень сложно. И даже когда разрешили присутствовать болельщикам, всё равно было мало людей. И тишина в зале. Сейчас стало гораздо лучше, болельщики приходят, их всё больше и больше, они становятся более активными. Это очень здорово! Мы стараемся играть для них, делимся с ними своими эмоциями, а они — с нами», — заявила Гончарова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.