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Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде

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Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.
Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде
  • Gettyimages.ru

«Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде. Команда будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», — цитирует ТАСС представителя белгородского клуба.

Во вторник, 1 ноября, исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщил, что «Белогорье» проведёт домашние матчи с новосибирским «Локомотивом», петербургским «Зенитом», минским «Строителем», кемеровским «Кузбассом» и нижегородским «АСК» в гостях.

Ранее сообщалось, что домашние матчи футбольного клуба «Салют» не будут переносить из Белгорода.

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