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Домашние матчи футбольного клуба «Салют» не будут переносить из Белгорода

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В пресс-службе белгородского футбольного клуба «Салют» сообщили, что домашние матчи команды не будут переносить из Белгорода.
Домашние матчи футбольного клуба «Салют» не будут переносить из Белгорода
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«Отмена игр «Салюта» в Белгороде не планируется. Никаких разговоров по данному вопросу нет. Периодически нам звонили и перед предыдущими встречами. Мы все те матчи отыграли с Владивостоком и Самарой, сейчас играем с Химками — никаких ограничений нет», — сообщили РИА «Новости Спорт» в пресс-службе белгородского клуба.

Во вторник, 1 ноября, исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщил, что волейбольный клуб «Белогорье» проведёт домашние матчи с новосибирским «Локомотивом», петербургским «Зенитом», минским «Строителем», кемеровским «Кузбассом» и нижегородским «АСК» в гостях.

Ранее в ВФВ рассказали о шансах сборных России принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.

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