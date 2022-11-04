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Обухов — о Сычевом в расширенном составе сборной: пиццу дарить не будем

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
Обухов — о Сычевом в расширенном составе сборной: пиццу дарить не будем
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Очень рады попаданию Сычевого в расширенный список сборной. Ждём в окончательном. Как поздравили его с этим? Пока никак не поздравили его, но пиццу дарить не будем. Он не любит это», — цитирует Обухова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 15 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на попадание Сычевого в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.

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