В «Оренбурге» считают, что Сычевой в сборной может конкурировать с Чаловым и Соболевым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на попадание Владимира Сычевого в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.

«В той форме, в которой сейчас Сычевой, он может конкурировать с Чаловым и Соболевым. Вы посмотрите его голы», — цитирует Еремякина Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 15 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Сычевой стал лучшим игроком октября в РПЛ.