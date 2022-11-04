Хет-трик Кузьменко принёс «Ванкуверу» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 8:5 в пользу команды из Канады.

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Андрей Кузьменко (46-я, 55-я, 57-я минуты). Также отличились Бо Хорват (20-я, 60-я), Элиас Петтерссон (30-я), Джей Ти Миллер (34-я), Дакота Джошуа (46). У «Дакс» шайбы забросили Трой Терри (17-я), Райан Строум (40-я), Макс Комтуа (48-я), Тревор Зеграс (54-я), Макс Джонс (58-я).

Кузьменко, который проводит дебютный сезон в НХЛ, также записал на свой счёт результативный пас.

«Ванкувер» занимает 12-е место в Западной конференции, «Анахайм» — 14-е.

Ранее сообщалось, что два очка Владимира Тарасенко не уберегли «Сент-Луис» от шестого поражения подряд.