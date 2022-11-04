Два очка Тарасенко не уберегли «Сент-Луис» от шестого поражения подряд

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Игра с Сент-Луисе завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Лэйна Ламберта. «Блюз» потерпел шестое поражение подряд.

В составе коллектива из «Нью-Йорка» шайбы забросили Кайл Палмьери (21-я минута), Брок Нельсон (26-я), Джош Бейли (28-я), Андерс Ли (31-я) и Жан-Габриэль Пажо (59-я). У «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (9-я) и Роберт Томас (49-я).

«Сент-Луис» располагается на дне турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» занимает пятую строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».