Два очка Тарасенко не уберегли «Сент-Луис» от шестого поражения подряд
- AP
Игра с Сент-Луисе завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Лэйна Ламберта. «Блюз» потерпел шестое поражение подряд.
В составе коллектива из «Нью-Йорка» шайбы забросили Кайл Палмьери (21-я минута), Брок Нельсон (26-я), Джош Бейли (28-я), Андерс Ли (31-я) и Жан-Габриэль Пажо (59-я). У «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (9-я) и Роберт Томас (49-я).
«Сент-Луис» располагается на дне турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» занимает пятую строчку на Востоке.
Ранее сообщалось, что 23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».