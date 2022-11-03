«Фейеноорд» обыграл «Лацио» и вышел в плей-офф Лиги Европы
- AP
Встреча на стадионе «Де Куйп» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Фейеноорда».
В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал Сантьяго Хименес (64-я минута).
Таким образом, «Фейеноорд» с восьмью очками занимает первое место в турнирной таблице группы F и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. «Лацио» с восьмью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реал Сосьедад» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.