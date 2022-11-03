Гол Гарначо помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реал Сосьедад» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча на стадионе «Реале Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Реал Сосьедад».

В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал Алехандро Гарначо (17-я минута). Результативную передачу ему отдал Криштиану Роналду.

Таким образом, «Реал Сосьедад» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице группы E и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками располагается на второй строчке и выходит в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» потерпел поражение от «Трабзонспора» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.