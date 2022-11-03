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«Ференцварош» Черчесова с минимальным счётом проиграл «Трабзонспору» в матче Лиги Европы

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«Ференцварош» потерпел поражение от «Трабзонспора» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Ференцварош» Черчесова с минимальным счётом проиграл «Трабзонспору» в матче Лиги Европы
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Встреча на стадионе «Медикал Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Трабзонспора».

В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал Анастасиос Бакасетас (7-я минута).

Таким образом, «Ференцварош» с десятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы H и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. «Трабзонспор» с девятью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Монако» одержал победу над «Црвена Звезда» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

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