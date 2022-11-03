«Монако» с Головиным разгромил «Црвена Звезда» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Монако» одержал победу над «Црвена Звезда» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Монако».

В составе хозяев отличился Кевин Фолланд (5-я, 27-я и 87-я минуты). Ещё один мяч в свои ворота забил защитник гостей Милан Родич (50-я). У «Црвена Звезда» автором единственного точного удара стал Гелор Канга (54-я, пенальти).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 85 минут и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в 1/16 финала Лиги Европы. «Црвена Звезда» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее Александр Клюев, агент Головина, рассказал, что игроком интересовались клубы из топ-чемпионатов Европы.