Петржела заявил, что зарабатывал в «Зените» 90 тыс. рублей в месяц

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько он получал во время работы в петербургском клубе.

«В «Зените» я зарабатывал 90 тыс. рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Петржела работал главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год. Чешский специалист с петербургским клубом завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее Петржела заявил, что Александр Соболев в «Зените» может стать вторым Артёмом Дзюбой.